Bayern Munich : prolongation en vue pour Eric Choupo-Moting ?

Remplaçant utile en l’absence de Robert Lewandowski, Eric Maxim Choupo-Moting va arriver à la fin de son contrat avec le Bayern Munich cet été. Arrivé en octobre dernier en provenance du PSG, l’attaquant camerounais de 32 ans ainsi que les décideurs bavarois devraient entamer les pourparlers dans les prochains jours annonce Sport 1.

Alors que des clubs allemands et étrangers s’intéressent au natif de Hambourg, Choupo voudrait avoir plus de temps de jeu malgré qu’il se sente bien en Bavière. Toujours d’après le média allemand, ce rôle de remplaçant pourrait ne plus lui suffire la saison prochaine. Reste à savoir ce que voudra faire l'écurie bavaroise.