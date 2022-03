Bordeaux : les mots de Gérard Lopez après la défaite face à Montpellier

Sur leur pelouse du Matmut Atlantique, les Girondins de Bordeaux ont vécu une terrible après-midi. Rapidement mené 2-0 par le Montpellier HSC, le club au scapulaire s'est ensuite retrouvé en belle supériorité numérique, à onze contre neuf. Malgré cela, l'équipe de David Guion n'est jamais revenue, ne marquant même pas un but.

Quelques heures après la désillusion, le président du FCGB Gérard Lopez est alors sorti du silence via son compte Twitter : «le match d’aujourd’hui était inadmissible. J’ai échangé avec nos supporters à la mi-temps. Ils étaient écœurés et je les comprends. L’ensemble des salariés et du staff fait son maximum tous les jours pour l’équipe. Mais le foot finit toujours par se jouer sur le terrain et c’est alors de la responsabilité de nos joueurs. Je m’exprimerai très rapidement directement avec nos supporters.» C'est dit.