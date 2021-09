Séville : Julen Lopetegui explique pourquoi Jules Koundé n'a pas rejoint Chelsea

Longtemps annoncé à Chelsea, avec qui il avait même trouvé un accord de principe, Jules Koundé (22 ans) n'a finalement pas bougé lors de ce mercato estival 2021 et est resté en Andalousie, au Séville FC. Malgré le départ de Kurt Zouma à West Ham, les Blues ne sont vraisemblablement pas parvenus à convaincre la direction sévillane pour le polyvalent défenseur international français. C'est en tout cas ce qu'a fait comprendre Julen Lopetegui dans un entretien accordé au Diario de Sevilla.

La suite après cette publicité

«Koundé est finalement resté car le club a décidé que c'était la bonne chose à faire sur la base de l'évaluation des offres qu'ils ont pu avoir. Pour moi, en tant qu'entraîneur, que Jules reste est positif, sans aucun doute. Les effectifs se construisent à tous les postes et que Jules soit là, avec l'évolution qu'il a eue ces deux dernières années, c'est positif. Nous espérons qu'il continuera à grandir avec nous et, surtout, à performer», ce qui est le plus important, a ainsi confié le technicien espagnol de 55 ans. Reste à savoir si Chelsea reviendra à la charge dans les prochains mois pour l'ancien Bordelais, dont le contrat actuel court jusqu'en 2024.