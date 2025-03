Gennaro Gattuso témoigne de son combat contre la maladie

Passé sur le banc de l’Olympique de Marseille entre septembre 2023 et février 2024, Gennaro Gattuso est aujourd’hui sur le banc de l’Hajduk Split, en Croatie. Une vraie victoire pour lui, qui souffre depuis une quinzaine d’années d’une maladie auto-immune, la myasthénie oculaire. Pour la première fois ce vendredi, il s’est longuement exprimé sur son combat contre la maladie à la chaine italienne VivoAzzurro.

«Je la combats à l’aide de cortisone. Pendant quatre ou cinq ans, j’ai renoncé à des choses que j’aimais, comme un verre de vin. Quand on a une diplopie, quand on voit double, ce n’est pas facile», témoigne l’ancien joueur de l’AC Milan et de la Squadra Azzurra. Une maladie qui provoque un dédoublement de la vision dans des situations de fatigue même légère, et pour laquelle il n’existe à ce jour aucun traitement, seuls les symptômes peuvent être atténués par un traitement adéquat.