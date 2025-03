PSV-Arsenal : les compositions officielles

Les choses sérieuses débutent en Ligue des champions. Les 8es de finale sont lancés et pour l’occasion le PSV Eindhoven accueille Arsenal aux Pays-Bas pour la rencontre aller (un match à suivre sur FM, coup d’envoi 21h00). Les Néerlandais sont passés par les play-offs pour en arriver là et ils ont sorti la Juventus Turin en prolongation (1-2, 3-1 a.p.). En face, les Gunners ont été exemptés de barrages avec leur troisième place lors de la phase ligue.

La suite après cette publicité

Pour cette rencontre, Peter Bosz est privé de plusieurs joueurs comme Fodé Fofana, Dest ou encore Pepi et Tillman. Il reste fidèle à son 4-3-3 avec les anciens niçois : Benitez dans la cage et Boscagli en défense centrale. Malacia est titulaire à gauche de la défense. Devant, Luuk De Jong est accompagné de Lang et Perisic alors que Schouten, Saibari et Til animeront l’entrejeu. En face, Mikel Arteta doit composer sans Havertz, Martinelli, Saka ou encore Tomiyasu et Gabriel Jesus. C’est Merino qui va occuper le poste d’avant-centre avec Trossard et Nwaneri à ses côtés. Partey et Rice accompagnent Odegaard au milieu alors que derrière Timber et Lewis-Skelly entourent Gabriel et Saliba.

Les compositions officielles :

PSV Eindhoven : Benitez – Ledezma, Flamingo, Boscagli, Malacia – Saibari, Schouten, Til – Perisic, L. De Jong, Lang.

La suite après cette publicité

Arsenal : Raya – Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly – Odegaard, Partey, Rice – Nwaneri, Merino, Trossard.