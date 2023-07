Chelsea : avancée importante pour la reconstruction du stade

Stamford Bridge continue de faire débat. Si Roman Abramovitch n’aura jamais réussi à convaincre au sujet d’une reconstruction du stade, Todd Boehly et les siens pourraient y parvenir. En effet, l’arène mythique des Blues est aussi charmante qu’étroite pour un club d’un tel standard. Ce qui ne permet pas à Chelsea de maximiser son profit en vendant un nombre de places bien plus restreint que ses homologues. À Londres, Arsenal a déjà changé de dimension en se séparant d’Highbury pour l’Emirates, pour un succès plus mitigé que prévu. Autre club du nord, Tottenham aussi a dit au revoir à White Hart Lane pour un stade tout neuf : le Tottenham Hotspur Stadium. Véritable réussite, ce dernier symbolise la modernisation du football européen.

De son côté, Chelsea possède peu de possibilités pour son petit stade de 40 000 places seulement. Au sud-ouest de la capitale anglaise, vers Fulham, les Blues sont à l’étroit, encerclés de logements au sein de petites ruelles et du métro. À moins qu’une expansion majeure du site soit finalement possible. En effet, The Guardian annonce que Chelsea a trouvé un accord avec le Sir Oswald Stoll Mansions, une bâtisse qui abrite de nombreux anciens militaires se trouvant à un lieu crucial pour la réhabilitation du Stamford Bridge, afin de racheter le terrain. Une avancée majeure pour Todd Boehly qui possède désormais plusieurs options : agrandir le stade, détruire l’arène actuelle en l’a reconstuisant, ou bien déménager (vers Earl’s Court notamment). À l’heure actuelle, l’hypothèse d’une reconstruction modernisée pour obtenir plus de places reste la plus probable. Ce qui est sûr, c’est que les travaux ne font que commencer pour Chelsea, que ce soit sur le terrain et en dehors.

