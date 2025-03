Edf Espoirs : la liste avec Rayan Cherki, Hugo Ekitike et Ayyoub Bouaddi

Ce jeudi en début d’après-midi, Didier Deschamps a dévoilé la liste de 24 Bleus retenus pour affronter la Croatie en Ligue des Nations. Outre les retours de Kylian Mbappé et d’Ousmane Dembélé, DD a aussi annoncé la première convocation de Désiré Doué, auteur d’une belle saison au PSG. Une heure plus tard, c’était au tour de Gérald Baticle de donner la liste des 23 U21 sélectionnés durant ce mois de mars 2025. Un mois durant lequel les Bleuets vont affronter en amical l’Angleterre (le 21 mars) et la Slovaquie (le 24 mars). Ce sera la dernière répétition générale avant l’Euro prévu en juin.

Ainsi, le staff, qui doit se passer de Désiré Doué puisqu’il a été appelé avec les A, s’appuiera sur Rayan Cherki, en grande forme avec l’OL, ou encore sur le Monégasque Maghnes Akliouche. Hugo Ekitike sera aussi de la partie, tout comme Mathys Tel, prêté depuis le mois de janvier à Tottenham. Enfin, Baticle et ses équipes doivent se passer de Guillaume Restes (TFC), blessé à la cuisse gauche.

La liste des Espoirs :

Gardiens : Ewen Jaouen (Dunkerque), Obed Nkambadio (Paris FC), Robin Risser (Strasbourg)

Défenseurs : Ismaël Doukouré (Strasbourg), Jérémy Jacquet (Stade Rennais), Castello Lukeba (RB Leipzig), Chrislain Matsima (Augsbourg), Christian Mawissa (AS Monaco), Quentin Merlin (OM), Kiliann Sildilla (Fribourg)

Milieux : Lucien Agoumé (Séville), Maghnes Akliouche (AS Monaco), Ayyoud Bouaddi (LOSC), Rayan Cherki (OL), Andy Diouf (RC Lens), Johann Lepenant (Nantes), Enzo Millot (Stuttgart)

Attaquants : Dilane Bakwa (Strasbourg), Thierno Barry (Villarreal), Hugo Ekitike (Eintracht Francfort), Arnaud Kalimuendo (Stade Rennais), Mathys Tel (Tottenham), Wilson Odobert (Tottenham)