EdF : le père de Benjamin Pavard n’a pas remarqué les altercations dans les tribunes

Présent dans les tribunes du stade de Bucarest lors de la défaite de l'équipe de France lundi soir (3-3, 5 tab 4), Frédéric Pavard, père de Benjamin, n’a pas remarqué les tensions entre Véronique Rabiot et les proches de Kylian Mbappé et Paul Pogba. Dans une interview accordée à La Voix du Nord, il explique avoir été «surpris de lire ça, car j’étais à dix mètres. Je n’ai rien entendu, rien vu. J’étais dans le match, je ne me suis rendu compte de rien.»

Pour lui, «quand on perd, il faut toujours un fautif. À 3-1, personne ne disait que les choix du coach étaient mauvais. C’est trop facile après coup». Il a également déclaré ne pas vouloir cibler de coupables : «pour moi, c’est avant tout un problème collectif». Frédéric Pavard est aussi revenu sur le coup reçu à la tête par son fils lors du match face à l’Allemagne, affirmant que ça ne l’avait pas pénalisé pour le reste de la compétition.