AS Monaco - LOSC : les compositions probables

C'est le choc de cette 29e journée de Ligue 1. L'AS Monaco (4e) reçoit le LOSC (1er), cet après-midi (17h05) au stade Louis II. L'occasion pour les Dogues d'envoyer un message fort à la concurrence, dans la course au titre, en cas de victoire. Côté monégasque, une victoire permettrait aux Rouge et Blanc de revenir à deux petits points de l'OL (3e) et ainsi se replacer dans la course à la Ligue des Champions.

Pour cette rencontre, L'Équipe annonce du grand classique de part et d'autre. Niko Kovač devrait aligner son 3-4-3 à la pointe duquel le trio Diop-BenYedder-Volland tentera de jouer des tours à la meilleure défense du championnat. De son côté, Christophe Galtier pourrait, lui, proposer son 4-4-2 habituel au sein duquel Renato Sanches devrait être titularisé.