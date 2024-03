PL : West Ham et Aston Villa se quittent bons amis

Qualifié pour les 1/4 de finale de Ligue Europa Conférence cette semaine, Aston Villa se déplaçait sur la pelouse de West Ham ce dimanche après-midi. Les joueurs d’Unai Emery se sont fait bouger dans le premier acte. Après de nombreuses interventions d’Emiliano Martinez, le gardien argentin a dû s’incliner sur une tête de Michail Antonio. Le Jamaïcain a profité d’un excellent centre de Vladimir Coufal pour ouvrir le score (29e). En début de deuxième mi-temps, l’attaquant des Hammers a pensé doubler la mise, mais la VAR est intervenu pour une main.

La suite après cette publicité

Les changements des Villans ont fait la différence dans le second acte. Outre les entrées des Français de Moussa Diaby, buteur cette semaine, et de Lucas Digne, ça a celle de Nicolo Zaniolo qui a été décisive. L’Italien a surgi à la suite d’une contre-attaque menée par Moussa Diaby pour égaliser (79e). En toute fin de rencontre, les Hammers ont cru à la victoire avec un but confus. Mais après de longues minutes, l’arbitre de la rencontre l’a finalement refusé pour une nouvelle main. Même avec ce match nul (1-1), les joueurs d’Unai Emery peuvent perdre leur 4ème place au classement, synonyme de Ligue des champions. Tottenham avec un match en retard peut les doubler en cas de victoire.