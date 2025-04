Real Madrid : déchirure au ménisque pour David Alaba

Ça commence à être l’hécatombe, une fois de plus, au Real Madrid. Après les blessures jusqu’à la fin de saison d’Eduardo Camavinga, Antonio Rüdiger et Ferland Mendy, c’est David Alaba qui retrouve l’infirmerie, et sans doute pour un long moment.

«Suite aux examens effectués sur notre joueur David Alaba par les services médicaux du Real Madrid, on lui a diagnostiqué une déchirure du ménisque interne du genou gauche» informe ce soir un communiqué médical de la casa Blanca. Le défenseur autrichien revenait tout juste d’une rupture des ligaments croisés… du genou gauche déjà.