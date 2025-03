OM : Roberto De Zerbi donne la recette pour calmer l’euphorie du PSG

Victorieux de Liverpool au terme d’un huitième de finale irrespirable en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain va pouvoir célébrer sa qualification sous les yeux de l’Olympique de Marseille, son prochain adversaire, dimanche soir (20h45). Deuxièmes du Championnat loin derrière le PSG, les Phocéens rêvent de calmer l’euphorie parisienne en réalisant un gros résultat au Parc des Princes, qui leur permettraient de prendre une sacrée distance sur les concurrents à la deuxième place.

Devant les médias, Valentin Rongier a d’abord été «d’accord sur le fait que le PSG est une des meilleures équipes d’Europe, on a tous regardé le match contre Liverpool. Ils ont énormément de qualité, mais c’est un match de 90 minutes et on n’y va pas pour faire le dos rond et se dire qu’ils sont meilleurs que nous, a-t-il d’abord expliqué. On sait que ce sera difficile, mais on y va pour ramener quelque chose. On sait que ce match est spécial pour tout le monde. On est deuxièmes, et l’objectif est de se qualifier en Ligue des champions».

Roberto De Zerbi veut s’inspirer de Luis Enrique

«Même s’il y a défaite ce week-end, ce n’est pas une raison de paniquer. On n’a rien à perdre. Ils ont deux jambes et deux bras comme nous. Il faut les regarder dans les yeux», a-t-il reconnu. Un sentiment partagé par son entraîneur, Roberto De Zerbi : «si tu viens à l’OM, c’est pour jouer ce match. Cela vaut trois points, mais bien plus pour nous tous. J’ai déjà tout décidé, il ne faut pas nous dénaturer. Il faut savoir souffrir quand on affronte le PSG, il faudra qu’on le fasse tous et qu’on soit patient. Il faudra se salir les mains», assure l’Italien.

Qui admet également vouloir prendre exemple sur son homologue, Luis Enrique : «à l’aller, on n’avait pas fait ce qu’on aurait dû faire dans les premières minutes. Puis le match a été faussé par l’expulsion. Le PSG a réussi à faire un saut de qualité au niveau du mental avec Luis Enrique. Je voudrais faire la même chose ici : passer un cap sur le plan mental». Dimanche soir, privés de ses supporters, l’Olympique de Marseille entend donc montrer un bien meilleur visage qu’à l’aller et prouver une progression face à une équipe parisienne en pleine forme.

