Le fils de Ricardo Carvalho joue toujours à l'OM

Ricardo Carvalho, ancien entraîneur adjoint d'André Villas-Boas du côté de l'Olympique de Marseille, a évoqué le cas de son fils Rodrigo au cours d'un entretien accordé au média brésilien UOL Esporte. Défenseur central comme lui, ce dernier est resté au sein du club phocéen, où on semble compter sur lui.

«Oui, je vois que Rodrigo a le même style que moi sur le terrain, il a certains tics qui ressemblent aux miens. Maintenant, je ne pense pas qu'il essaie de me copier, car, sur le terrain, il n'a pas le temps pour ça. Il est intelligent dans le jeu, il a progressé techniquement. D'ailleurs, je pense qu'il est plus fort techniquement que moi quand j'avais son âge. Les jeunes de 16 ans sont encore en phases de progression, alors je suis sûr qu'il va continuer à s'améliorer. Il a été invité à rester à Marseille, même si je ne suis plus au club. Cela veut dire beaucoup. Le mieux, c'est de le laisser grandir normalement. En football, il est impossible de prédire l'avenir. Tout le monde est content en ce moment», a-t-il indiqué.