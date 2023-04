Toulouse pourrait être privé d’Europe malgré une victoire en Coupe de France

Toulouse s’apprête à défier le FC Nantes en finale de la Coupe de France et espère enfin s’offrir un titre d’envergure (le club a remporté trois fois la Ligue 2 dans son histoire). Pour l’Europe en revanche, il n’y a rien de sur. Paradoxalement, un succès au Stade de France ne leur garantit pas de disputer la Ligue Europa l’an prochain. La faute à la multipropriété, comme l’explique L’Équipe dans ses colonnes. Le TFC a le même actionnaire, RedBird Capital Partners, que l’AC Milan, actuel 5e de Serie A et virtuellement qualifié en C3.

Hors, les textes de l’UEFA indiquent que deux clubs détenus par le même propriétaire ne peuvent participer aux coupes d’Europe. Car même si les Rossoneri venaient à se hisser en Ligue des Champions la saison prochaine (par le biais du championnat ou d’une victoire en C1), ils pourraient être reversés en Ligue Europa après la phase de groupes. Il faudra donc choisir et c’est l’UEFA qui se réserve ce droit en fonction de certains critères de prestige, comme les résultats passés au niveau national et continental. Autrement dit, le Tef’ ne fait pas le poids face aux Lombards. Enfin, il reste tout de même un petit espoir, mais le timing s’annonce très serré. RedBird peut encore changer ses statuts et modifier son organisation pour qualifier ses deux équipes, comme l’avait fait Red Bull en 2017 avec Leipzig et Salzbourg.

