Robert Lewandowski se dit prêt à concurrencer Erling Haaland

Le Bayern Munich se trompe rarement sur le marché des transferts et réalise même souvent de belles affaires. L'une d'elles est évidemment l'arrivée libre de Robert Lewandowski en 2014 en provenance du Borussia Dortmund. Le Polonais a plus que répondu aux attentes en Bavière puisqu'il a inscrit 339 buts en 366 matchs sous le maillot bavarois. Tout simplement stratosphérique. À 33 ans, l'ancien attaquant du BVB estime qu'il est encore en forme : «si je suis peut-être au zénith à 33 ans, je pense que cela peut encore durer quelques années. Le changement d'alimentation et le programme d'entraînement que j'ai commencé à l'époque avec ma femme portent aujourd'hui leurs fruits. La patience a porté ses fruits et nous en recevons maintenant la récompense. J'espère que cela durera encore un bon moment. »

Cependant, celui qui aurait probablement dû recevoir le Ballon d'Or 2020 arrive en fin de contrat en juin 2023. Il sera alors âgé de presque 35 ans (en août suivant). S'il estime pouvoir continuer encore quelques saisons, le Bayern Munich ne l'entendrait pas forcément de cette oreille puisque le club se serait renseigné sur Erling Haaland. Pisté par les plus grands clubs européens, le Norvégien n'aurait pas encore tranché sur sa future destination. Voir arriver un attaquant de ce calibre n'inquiète en tout cas pas Robert Lewandowski, qui semble prêt pour une éventuelle concurrence avec l'avant-centre du Borussia, comme il l'a révélé à Presse Augsburg : «la question ne se pose pas pour moi. Je connais ma valeur et je pense toujours que le meilleur doit jouer.»