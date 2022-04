Liverpool : Mohamed Salah lâche de gros indices sur son avenir

La suite après cette publicité

Un futur trentenaire. Le 15 juin prochain, Mohamed Salah fêtera ses 30 ans. Un cap dans sa vie d'homme et de footballeur qu'il n'appréhende pas trop comme il l'a confié à FourFourTwo. «Je n'ai pas pensé au fait que j'allais avoir 30 ans. Je demande à certains joueurs et ils disent que tu as un sentiment différent quand tu as 30 ans, mais je ne sais pas, je me sens bien. Je profite de la vie, je profite du football, peu importe l'âge. Maintenant, vous pouvez le voir tous les joueurs prolongent leur carrière. Les meilleurs jouent toujours après 32, 33 ans. Il y en a beaucoup : Lewandowski, Benzema, Messi, Ronaldo, Zlatan, beaucoup de joueurs. Il y a aussi [Edin] Dzeko en Italie, [Olivier] Giroud. Tous fonctionnent très bien après 30 ans, donc je ne m'inquiète pas pour ça».

Mo Salah veut rester

Ce qui peut en revanche le tracasser, c'est son avenir. Pièce essentielle du Liverpool de Jürgen Klopp, l'international égyptien va arriver à un tournant important de son aventure chez les Reds. En effet, il ne lui restera bientôt plus qu'une seule et unique année de contrat à honorer au sein du club de la Mersey, son bail expirant officiellement le 30 juin 2023. Et si les pensionnaires d'Anfield Road souhaitent continuer avec lui, une prolongation de contrat n'est toujours pas intervenue. Les deux parties ne sont pas encore tombées d'accord. Malgré sa volonté de rester, Salah réclamerait une grosse revalorisation salariale pour rester. Liverpool lui a bien offert un nouveau bail avec un salaire de 483 000 € par semaine. Proposition rejetée.

Une situation délicate à gérer donc pour les Reds, qui explorent d'autres pistes en cas de départ de l'Egyptien dont le nom a été cité au Barça et à la Juve. Au coeur des rumeurs, Mohamed Salah est sorti du silence ce vendredi pour lâcher ses vérités. Quand il lui a été demandé s'il comptait rester longtemps à Liverpool, il a répondu : «je ne sais pas, il me reste un an de contrat. Je pense que les fans savent ce que je veux, mais pour le contrat, ce n'est pas du tout une question d'argent. Donc je ne sais pas, je ne peux pas vous dire exactement. Il me reste un an et les fans savent ce que je veux». Poursuivre chez les Reds ? «Ouais», a-t-il confié avant d'ajouter plus tard :« ouais. Euh, je pense que oui ? Mais s'ils veulent que je m'en aille, c'est quelque chose de différent.»

Il a déjà pensé au jour de son départ

Puis il a précisé ensuite : «ce club signifie beaucoup pour moi. J'ai apprécié mon football ici plus que partout ailleurs, j'ai tout donné au club et tout le monde l'a vu. J'ai vécu beaucoup de moments incroyables ici, en remportant des titres, en marquant des buts, en gagnant des trophées individuels. C'est comme une famille ici». Une famille où il se sent bien malgré le flou régnant autour de son avenir. «Je ne suis pas inquiet, je ne me laisse pas inquiéter par quelque chose. La saison n'est pas encore terminée, alors finissons-la de la meilleure façon possible, c'est la chose la plus importante. Ensuite, l'année prochaine, nous verrons ce qui va se passer». Salah voit donc son futur chez les Reds, à moins d'un retournement de situation.

Dans ce cas, il quitterait un club cher à son coeur. Il a d'ailleurs évoqué le jour où il s'en irait d'Anfield. «Bien sûr (ce sera émouvant, ndlr). Jouer dans cette atmosphère et voir les fans toujours derrière moi… j'ai des banderoles dans le stade, deux ou trois, et ils chantent toujours ma chanson. Ce sera un moment vraiment triste». Il ambitionne malgré tout battre le record de but de Ian Rush (346 buts) d'ici là. «J'espère qu'avant de partir, je serai le premier. Plus de 300 buts, c'est assez difficile à obtenir. Mais nous verrons...» Pour y parvenir, Mohamed Salah (155 buts) devrait rester encore pas mal d'années à Liverpool. Une bonne nouvelle pour les fans des Reds.