L’Atlético de Madrid annonce un départ historique

C’est une pointure qui quitte l’Atlético de Madrid. Directeur sportif historique des Colchoneros depuis 2017 (il était directeur technique à son arrivée en 2013 ndlr), Andrea Berta a officiellement quitté ses fonctions ce dimanche. Poussé vers la sortie par son directeur du football Carlos Bucero ces derniers mois, l’Italien a finalement soigné son départ. Comme l’explique Relevo, c’est d’un accord commun que les deux parties ont mis un terme à leur collaboration. La fin d’une ère dorée, donc, pour un homme qui aura connu les joies des titres de champion d’Espagne en 2014 et 2021, du sacre en Ligue Europa en 2018, mais aussi l’amertume des deux finales de Ligue des Champions perdues en 2014 et 2016, à chaque fois face au Real Madrid.

«Andrea Berta et le Club ont trouvé un accord pour mettre fin au contrat du dirigeant. Cette décision marque la fin de plus d’une décennie de travail marquée par des résultats sportifs impressionnants et la croissance du club. Berta avait rejoint l’Atlético de Madrid en 2013 en provenance du Genoa CFC, où il a intégré le département de recrutement international au sein de la direction des sports, avant d’occuper le poste de directeur technique du club. Durant le mandat d’Andrea Berta au club, l’Atlético de Madrid a remporté la Coupe du Roi (2013), deux titres de Liga (2013-14 et 2020-21), la Supercoupe d’Espagne (2014), l’UEFA Europa League (2017-18) et la Supercoupe de l’UEFA (2018). Nous tenons à remercier Andrea pour tous ses efforts, son engagement et son dévouement durant ces onze années et lui souhaitons le meilleur dans son futur chapitre professionnel», indique le communiqué du club.