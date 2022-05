PSG : Luis Campos a de nouveaux noms pour le poste d'entraîneur !

La suite après cette publicité

Une nouvelle ère va démarrer du côté du Parc des Princes. Les départs de Leonardo et de Mauricio Pochettino - pas encore officialisés mais déjà actés - et un petit ménage dans l'effectif vont transformer ce PSG, qui devrait donc avoir un tout autre visage la saison prochaine. Avec Kylian Mbappé dans le rôle de vedette absolue, sa prolongation étant désormais officielle pour le plus grand bonheur des fans franciliens.

Une chose est sûre, le futur directeur sportif, qui devrait être Luis Campos, ne doit pas se tromper sur le nom de l'entraîneur. Rares ont été les tacticiens qui ont fait l'unanimité à Paris ces dernières années, et malgré des titres à la pelle, les supporters ont souvent été plutôt frustrés par le jeu de leur équipe. Comme l'indique L'Équipe ce lundi, il y a jusqu'à sept candidats pour le poste, et l'état-major francilien veut privilégier un profil plutôt jeune et capable d'apporter une nouvelle dynamique à l'équipe.

Un Portugais sur le banc ?

Dans cette liste, on retrouve notamment Roberto Martinez, le sélectionneur de la Belgique, Joachim Löw, l'ancien sélectionneur allemand, ainsi que Thiago Motta, passé par le club et souvent annoncé comme une option plus que sérieuse ces dernières années. Vient ensuite Zinedine Zidane, dossier sur lequel nous vous informons depuis des mois déjà, en exclusivité sur Foot Mercato.

Même s'il a tenu à démentir les rumeurs, Christophe Galtier, proche de Campos, est bel et bien sur les tablettes du club. Enfin, les Portugais Sergio Conceiçao, connu en France après son passage à Nantes et le coach du Sporting Ruben Amorim sont aussi présentés comme des candidats pour le poste, eux qui sont aussi proches du futur directeur sportif parisien. Voilà un nouveau feuilleton qui démarre et sur lequel le champion de France n'a pas le droit à l'erreur...