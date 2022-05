PSG : Leonardo a rencontré Sérgio Conceição

Alors que l'avenir de Mauricio Pochettino, sous contrat jusqu'en juin 2023, s'inscrit en pointillés, le Paris SG poursuit son casting. On le sait plusieurs noms sont ou ont été étudiés, d'Antonio Conte (Tottenham) à Joachim Löw (libre) en passant par Thiago Motta (Spezia), sans qu'aucun ne se dégage réellement. Zinedine Zidane, libre depuis son départ du Real Madrid, reste la priorité absolue et le rêve des propriétaires de QSI. Pour autant, et même si son avenir au club reste encore incertain, Leonardo ne reste pas les bras croisés et multiplie les contacts.

Ainsi, selon nos informations, le directeur sportif du club de la capitale a dernièrement rencontré Sérgio Conceição, l'entraîneur du FC Porto. Le technicien portugais sort d'une nouvelle saison réussie avec un titre de champion en Liga Bwin et une finale de Coupe du Portugal encore à disputer, malgré une élimination prématurée en Europe (3e de sa poule en Ligue des Champions, 8e de finale en Ligue Europa contre l'Olympique Lyonnais). Le Lusitanien qui est apparu plutôt réceptif à l'idée de rejoindre le projet parisien n'est pas pour autant la priorité de Leonardo. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec les Dragões, où il entraîne depuis 2017, l'ancien coach du FC Nantes possède une clause libératoire fixée à 10 M€. Mais encore une fois, c'est à Doha, la où tout se joue, que le périmètre sportif sera totalement redessiné (ou non) par les décideurs dans l’Émirat. Il y a quelques temps déjà, l'ancien directeur sportif Antero Henrique avait coché le nom du technicien portugais pour succéder à Emery.