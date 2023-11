FC Barcelone : les terribles conséquences mercato de la blessure de Gavi

Le réveil est dur pour les supporters barcelonais, mais aussi pour les fans de la Roja de façon générale. Face à la Géorgie dimanche soir, ce que beaucoup de dirigeants de clubs et de supporters s’est produit : une grosse blessure dans un match, sur le papier, pas forcément très important. Après Eduardo Camavinga ou Vinicius Junior, c’est Gavi qui a été victime de ce fameux virus FIFA. Et le Catalan va être absent encore plus longtemps que les deux Merengues, puisqu’il s’agit d’une rupture du ligament croisé antérieur pour le jeune Andalou.

La suite après cette publicité

Forcément, ceci va complètement chambouler la suite de la saison du FC Barcelone. Joueur majeur aux yeux de Xavi, l’international espagnol va laisser un grand vide dans la composition du coach catalan. Le Barça va-t-il recruter ? On ne le sait pas encore… Peut-il recruter ? Pas avant janvier. La règle qui permettait aux clubs de recruter et inscrire un joueur libre ou évoluant dans le pays pour couvrir une blessure - ce fut le cas avec Braitwhaite à l’époque par exemple - a été supprimée et le Barça doit donc attendre l’ouverture du mercato.

À lire

Barça : terrible verdict pour Gavi

Le Barça sera limité

Le club va également récupérer un joli chèque de la part de la FIFA, allant jusqu’aux 5 millions d’euros, qui pourrait bien aider pour le marché. Autre point important à signaler : la blessure de Gavi va permettre au club de pouvoir recruter sans être conditionné par le fair-play financier de la Liga, toujours complexe et difficile à appréhender, même pour les dirigeants. Le Barça, comme l’explique Mundo Deportivo, a ainsi droit de dépasser sa masse salariale fixée par la Liga en recrutant un joueur qui ne pourra en revanche toucher que 80%, maximum, de ce que touche Gavi en salaire. Ce dernier touche des émoluments assez peu élevés - 3,5 millions d’euros par an selon divers médias - ce qui ne laissera pas une marge de manoeuvre énorme aux Catalans.

La suite après cette publicité

Autant dire que si le FC Barcelone décide de recruter, il peut faire une croix sur l’arrivée d’un cador et il faudra se tourner vers des pistes un peu plus low-cost, ou alors jeunes, comme Gavi justement. Cette blessure pourrait aussi remettre en question l’arrivée d’un milieu défensif, qui était la priorité de Xavi jusqu’ici, alors qu’Oriol Romeu n’a pas répondu aux attentes. Les Catalans pourraient donc bien faire une croix sur la signature d’un 6 pour se tourner vers le transfert d’un autre milieu de terrain au profil un peu plus offensif pour couvrir la blessure de Gavi. Il faut aussi signaler que Xavi a des solutions intéressantes en interne, à l’image du jeune Fermin Lopez, qui pourrait prendre de l’importance dans la rotation. Affaire à suivre…