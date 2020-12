Real Valladolid - FC Barcelone : les compositions sont là

La 15e journée de Liga offre un duel très intéressant entre d'un côté Valladolid et de l'autre le FC Barcelone. A domicile, le club de la banlieue de Madrid opte pour un 4-4-2 à plat avec Jordi Masip dans les buts. Ce dernier peut compter sur Pablo Hervias, Joaquin Fernandez, Javi Sanchez et Nacho Martinez. Au milieu de terrain, Ruben Alcaraz et Michel sont associés tandis que Jota et Oscar Plano prennent les couloirs. Enfin, Maranhao et Shon Weissman composent le duo d'attaque.

De son côté, le FC Barcelone joue dans un 3-4-3 surprenant avec Marc-André ter Stegen comme dernier rempart. Oscar Mingueza, Ronald Araujo et Clément Lenglet évoluent en défense alors que rôles de pistons sont pour Sergino Dest et Jordi Alba. Le double pivot voit les titularisations de Miralem Pjanic et Frenkie de Jong. Martin Braithwaite est épaulé en attaque par Lionel Messi et Pedri.

Les compositions :

Real Valladolid : Masip - Hervias, Fernandez, Bruno, Martinez - Jota, Alcaraz, Michel, Plano - Maranhao, Weissman

FC Barcelone : Ter Stegen - Araujo, Mingueza, Lenglet - Dest, Pjanic, De Jong, Alba - Messi, Braithwaite, Pedri