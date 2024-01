Le PSG et le Barça peuvent tirer une croix sur Messinho !

Estevao Willian, plus communément appelé Messinho. Si ce nom ne parle pas encore véritablement aux observateurs européens, la pépite brésilienne de 16 ans qui évolue actuellement sous les couleurs de Palmeiras est, pourtant, aujourd’hui considérée comme l’un des talents les plus prometteurs de sa génération. D’ores et déjà suivi par les plus grands clubs (le PSG, le Barça, Manchester City, Arsenal, Manchester United ou encore Chelsea), le natif de Franca agite donc logiquement le marché des transferts. Gaucher d’1m76, sous contrat jusqu’en juin 2026 et fort de 4 buts en 3 petits matches de Copinha depuis le début de l’année 2024, celui qui se prépare actuellement pour les éliminatoires olympiques avec la Seleçao U23 les rend tous fous.

Dans cette optique, nous vous indiquions dernièrement que le FC Barcelone semblait avoir une vraie longueur d’avance dans ce bouillant dossier, notamment face au PSG, qui n’a jamais caché son intérêt pour le jeune ailier droit. Oui mais voilà, à en croire les dernières informations de la presse espagnole, la pépite de Palmeiras pourrait finalement ne rejoindre aucun de ces deux clubs. La raison ? Sport affirme, dans son édition du jour, que Chelsea serait sur le point de rafler la mise, en s’alignant sur les 60 millions d’euros de la clause libératoire.

Chelsea veut payer la clause !

Le média précise d’ailleurs que le PSG, qui jugeait l’opération trop coûteuse, serait désormais hors course alors que le Barça ne pourra, de son côté, pas s’aligner sur une opération qui pourrait même atteindre les 75 millions d’euros en fonction des commissions. Sport va même plus loin en affirmant que le champion d’Espagne n’a jamais entrepris la moindre démarche pour signer le joueur et penserait à court terme et notamment l’arrivée d’un pivot, espéré cet hiver ou cet été. Méfiance, toutefois, puisque dans le même temps Mundo Deportivo explique que malgré le fort intérêt londonien, le principal intéressé ne jurerait toujours que par le Barça.

Une chose est sûre, la lutte fait rage pour Messinho et les Blues semblent plus que jamais déterminés à l’idée de boucler cette opération. Dans cette optique, une délégation anglaise serait actuellement à São Paulo pour régler l’affaire. De son côté, Palmeiras ne fera aucun cadeau aux Londoniens et ne souhaite pas se séparer de son crack pour moins que ces 60 M€ évoqués précédemment. La raison ? La formation auriverde ne possède que 70 % des droits du joueur et empocherait donc 42 millions d’euros en cas de paiement de la clause de résiliation. Les 30 % restants, soit 18 M€, iraient alors à la famille Estevao. Après Andrey Santos, Angelo Gabriel ou encore Deivid Washington, Chelsea confirme un peu plus son attirance pour le marché brésilien.