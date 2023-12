La Juventus tombe amoureuse de sa pépite turque Kenan Yıldız

Son nom ne vous est peut-être pas encore totalement familier, à moins d’être un tifoso de la Juventus ou un grand suiveur du football turc. Mais Kenan Yıldız, jeune attaquant turc des Bianconeri, est en train de prendre une ampleur considérable dans le groupe professionnel de l’entraîneur italien, Massimiliano Allegri. D’ailleurs, l’international des Ay-Yıldızlılar (3 sélections, 1 but) commence à être très bien intégré à la rotation turinoise en affichant, à la mi-saison, un total de sept apparitions en Serie A. Malgré quelques allers-retours avec l’équipe jeune Juventus Next Gen en Serie C, le natif de Regensburg en Allemagne compte de nombreux stages avec l’équipe première, au point de devenir un élément à part entière de la Vieille Dame. La presse italienne est dithyrambique sur le potentiel du Turc de 18 ans et nul doute que tous les projecteurs seront braqués sur lui, pendant l’année 2024 à venir : «Je suis particulièrement heureux pour lui, car c’est un garçon intelligent. C’est un grand joueur , ce sont ses buts car même à l’entraînement, il les marque souvent. C’est aussi une satisfaction pour tous ceux qui ont travaillé dans le secteur jeunesse de la Juventus», a déclaré Allegri en conférence de presse récemment.

La suite après cette publicité

«Kenan est une machine construite pour gagner. Il se prépare dès son plus jeune âge, c’est son seul objectif. Il m’a immédiatement impressionné : il m’a tout de suite rappelé Ferrán Torres. Une mentalité, une humilité, un travailleur extraordinaire. Avec toutes ces caractéristiques , on en rencontre peu. Il est venu ici pour marquer des buts comme celui-ci, mais surtout pour triompher, pour remporter des championnats et la Ligue des champions : je l’imagine ici dans 10 ans. Si la Juventus veut un numéro 10, Yildiz est le numéro 10 : c’est son rôle, c’est un garçon qui fait tomber amoureux. C’est une combinaison parfaite entre la créativité de son père turc qui est un grand exemple pour lui et la discipline de sa mère allemande : il sait parfaitement ce qu’il veut», a déclaré, cette semaine, son agent Hector Peris Ros dans un entretien exclusif pour le journal turinois Tuttosport où le patron de l’agence Leaderbrock parle de plusieurs sujets impliquant Yıldız, notamment son échec au Bayern, son arrivée à Turin et son développement à la Juventus.

À lire

La Juventus Turin s’intéresse à une nouvelle pépite après Kenan Yildiz

Première titularisation, premier but

On vous avait déjà parlé de Kenan Yıldız plus tôt dans la saison quand le sélectionneur Vincenzo Montella l’avait convoqué avec la Turquie. Désormais, c’est avec la Juventus que brille le joueur son contrat jusqu’en juin 2027. Titularisé pour la première fois avec la Vieille Dame, face à Frosinone lors de la 17ème journée de Serie A, Yıldız a même inscrit son premier but durant cette rencontre à la 12ème minute, qu’il a célébré en tirant la langue comme Alessandro Del Piero. Difficile d’être plus décisif et efficace : «Nous savons qu’en Italie, ce n’est pas facile de jouer avec des jeunes, surtout à la Juventus. Mais l’entraîneur est très intelligent, leur relation est excellente. Allegri connaît la valeur du garçon, qui ressent un lien fort avec l’entraîneur. Avec Montella, la relation est très bonne : il ne s’attendait pas à débuter contre l’Allemagne et il n’imaginait certainement pas jouer d’abord avec l’équipe nationale turque en tant que titulaire, puis avec la Juventus, mais cela s’est définitivement bien passé»

La suite après cette publicité

Avec ce but contre les Leoni, Kenan Yıldız est devenu le plus jeune buteur étranger de l’histoire de la Juventus en Serie A à 18 ans et 233 jours. D’ailleurs, Massimiliano Allegri devrait bien le reconduire dans le onze de départ face à l’AS Roma, samedi en championnat. Rien n’est encore gravé dans la pierre mais les presses italiennes s’accordent sur ce point. Titulaire ou remplaçant, le Turc sera assurément sur la feuille de match, ce qui prouve déjà qu’Allegri compte sur lui et le principal intéressé se réjouit de cette confiance totale : «Pour moi, l’entraîneur est un excellent entraîneur et je lui dis merci pour tout ce qu’il fait pour moi. Aujourd’hui, j’ai eu ma chance. Quand il m’a dit de me couper les cheveux, je l’ai fait parce qu’à la fin, c’est lui le patron», a plaisanté le jeune turc, faisant référence au pari capillaire tenu avec son entraîneur qui en avait marre de le voir «se recoiffer cent fois». A l’image de Kaio Jorge, Matias Soulé et Enzo Barrenechea, Kenan Yıldız est l’une de ses nouvelles pépites turinoises sur lesquelles la Vieille Dame veut s’appuyer…