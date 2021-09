Samir Nasri ravi du retour en bleu de Karim Benzema

Membre de la génération 87, tout comme Karim Benzema et Hatem Ben Arfa, Samir Nasri a évoqué le cas du buteur du Real Madrid. « C’est un parcours où, à la base, il n’était pas le plus doué, mais à force de travail, il a réussi à s’imposer. Je suis très content de le voir faire ça. Il a progressé. De par ses déplacements, son jeu dos au but. il est devenu un attaquant complet », a-t-il déclaré, avant de se dire ravi du retour du Merengue en bleu.

« Ça m’a fait plaisir, il a attendu cinq ans. Il a eu un bon Euro sur le plan personnel. Ce que je lui souhaite c’est de gagner un trophée avec l’équipe de France. Il a toujours clamé son amour pour le maillot et il a attendu cinq ans », a-t-il confié au micro de Canal+. Benzema appréciera.