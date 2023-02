Ligue 1 : Strasbourg s’impose au forceps contre Angers et s’éloigne de la zone rouge

La 24ème journée de Ligue 1 se poursuivait ce dimanche avec une affiche de bas de tableau entre Strasbourg et Angers, respectivement 17ème et lanterne rouge de l’élite du football français, du côté du stade de la Meinau en Alsace. Cette rencontre était donc l’occasion de voir deux formations en grande difficulté depuis le début de la saison avec un objectif partagé par tous les acteurs, gagner les trois points pour continuer à croire au maintien. Il s’agissait d’ailleurs de la première de Frédéric Antonetti, arrivé cette semaine sur le banc alsacien pour sauver le club de la relégation.

Le début de la rencontre était à l’avantage des Strasbourgeois. Les Alsaciens trouvaient d’ailleurs la faille avant la fin du premier quart d’heure. Habib Diallo était à la réception d’un centre à ras de terre d’Eduard Sobol et trompait Paul Bernardoni pour ouvrir le score (11e, 1-0). Les coéquipiers de Dimitri Liénard continuaient de se montrer les plus entreprenants dans cette partie en installant un bloc haut qui leur permettait de se projeter très rapidement vers la surface adverse comme sur le deuxième but d’Habib Diallo. Après une première tête de Kevin Gameiro, l’attaquant sénégalais plaçait une tête imparable pour inscrire son 12ème but en Ligue 1 (43e, 2-0).

Strasbourg respire, Angers transpire

Juste avant la pause, Cédric Hountondji s’écroulait dans la surface strasbourgeoise alors qu’Ismael Sissoko semblait avoir fait faute en retenant le pied du joueur angevin mais l’arbitre de la rencontre, Monsieur Letexier, ne bronchait pas et les Strasbourgeois pouvaient se dégager (45e). Au retour des vestiaires, Morgan Sanson se retrouvait en bonne position, après une remise de la tête d’Habib Diallo, pour tenter une volée qui terminait sa course juste au dessus de la transversale angevine (46e). Quelques minutes plus tard, Angers se montrait enfin dangereux dans cette rencontre.

Ibrahima Niane contrôlait et enchaînait rapidement mais Matz Sels plongeait sur sa droite pour détourner le ballon des deux mains sur son poteau (54e). A l’aube du dernier quart d’heure, Nabil Bentaleb redonnait un peu d’espoir aux visiteurs sur pénalty alors que Abdallah Dipo Sima était poussé dans le dos par Eduard Sobol (74e, 2-1). Malgré cette réduction du score et les offensives adverses en fin de rencontre, les Strasbourgeois réussissaient à défendre leur petit avantage. Grâce à ce succès, Strasbourgeois se relancent complètement dans la course au maintien. Les joueurs de Frédéric Antonetti occupent désormais la 15ème place de Ligue 1. Angers de son coté confirme son statut de lanterne rouge et glisse de plus en plus vers la Ligue 2.