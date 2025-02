La réponse cinglante de l’Arcom à DAZN !

Critiqué par DAZN concernant la lutte contre le piratage, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) n’a pas tardé à réagir. Pour rappel, l’actuel diffuseur du football français reproche à la Ligue d’avoir menti sur le nombre d’abonnés du précédent cycle de droits, accuse certains clubs de ne pas jouer suffisamment le jeu, et dénonce par ailleurs des manquements en termes de lutte contre le piratage. L’Arcom, le régulateur de l’audiovisuel, ne travaille pas les week-ends. En Angleterre, on est capable de bloquer 10.000 liens en deux jours, en Italie, c’est 18.000. Et l’Arcom, c’est 5.000 par an. Autrement dit, l’Italie réalise en un week-end ce que l’Arcom met trois ans et demi à faire, avait notamment déclaré le directeur général France de DAZN, Brice Daumin, dans un entretien au Figaro.

La réponse a été immédiate. «L’action conjointe de l’Arcom et des parties prenantes (fournisseurs d’accès à internet notamment) a conduit à une baisse de plus d’un tiers du nombre de consommateurs déclarant des pratiques illicites», a notamment assuré l’autorité, affirmant dans le même temps avoir déjà bloqué depuis le début de la saison «dix fois plus» de sites illicites en comparaison avec la saison dernière. Au total, ce sont 1.858 sites illicites qui ont été bloqués pour la Ligue 1 et la Ligue 2 depuis août 2024. Pour rappel, le président de l’Arcom, Roch-Olivier Maistre, avait déjà mis DAZN face à ses propres responsabilités en regrettant la politique tarifaire du diffuseur. «Lorsque l’on est sur des prix exorbitants, c’est sûr que l’on alimente le piratage», avait ainsi assuré le dirigeant de l’instance. Ambiance.