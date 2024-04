Frank Lampard refuse une sélection

Après avoir rapidement atterri sur le banc de Chelsea lors de ses débuts en tant qu’entraîneur (2019-2021), la carrière de Frank Lampard bat de l’aile. Une saison à la tête d’Everton (2022-2023) et quelques matchs en tant que coach intérim l’année dernière avec les Blues (2023) ont permis à la légende de Chelsea de continuer à fourbir ses armes, mais depuis un an, Lampard attend une nouvelle expérience. La semaine dernière, les médias anglais apprenaient que l’ancien international anglais avait la possibilité de reprendre les commandes de la sélection canadienne. Malgré une génération prometteuse avec Alphonso Davies (Bayern Munich), Jonathan David (LOSC) ou encore Ismaël Koné (Watford), Frank Lampard aurait choisi de refuser l’offre.

Selon The Telegraph, l’ancien milieu de terrain de Chelsea s’est entretenu avec les membres de l’équipe nationale canadienne. Cependant, il n’a pas été séduit par l’offre et veut attendre une autre opportunité plus importante. Le Canada va devoir reprendre les recherches pour trouver un nouveau sélectionneur. Depuis la démission de John Herdman l’été dernier, c’est son ancien adjoint Mauro Biello qui joue le rôle de sélectionneur par intérim.