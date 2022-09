L'OM et le LOSC vous régalent !

Un début de saison canon ! L'Olympique de Marseille colle aux basques du PSG grâce à ses 5 victoires et 1 nul en 6 journées de Ligue 1. Il ne faudra pas faiblir à domicile ce samedi contre le LOSC, adversaire le plus coriace en championnat jusqu'à présent. Car le LOSC, malgré deux douloureuses défaites à domicile (1-7 contre le PSG, et 1-2 contre Nice), réussit globalement son début de saison, et s'avère particulièrement menaçant à l'extérieur.

Match nul entre l'OM et le LOSC (cote à 3,70)

Avec son excellent début de saison et son parcours immaculé à domicile (3 victoires en 3 matches), l'OM se présente en grand favori pour la réception du LOSC samedi à 21 heures. Mais attention, rien ne sera simple face à des Lillois de plus en plus entreprenants. Preuve en est son dernier succès sur la pelouse de Montpellier (3-1), acquis avec aisance et détermination. Joueuse, l'équipe de Paulo Fonseca sait profiter des espaces offerts par l'adversaire, et l'OM devra grandement se méfier face à cette adversaire, le plus coriace depuis le début de saison sur la scène nationale.

but d'Alexis Sanchez (cote à 2,65)

Le Chilien était suspendu pour la Ligue des Champions contre Tottenham mercredi soir. Il a bien manqué à son équipe, trop peu dangereuse. Il sera donc frais comme un gardon pour ce match de Ligue 1. Ligue 1 dans laquelle il vient d'inscrire 3 buts lors des 3 dernières rencontres. Alexis Sanchez est en pleine forme et il sera l'atout offensif principal des Olympiens.

l'OM mène à la mi-temps mais finit sur un match nul (cote à 14,50)

On devrait assister à un match serré où chaque équipe va se rendre coup pour coup. On imagine l'OM ouvrir la marque et tenter de s'échapper au tableau d'affichage, sachant que le club phocéen aura les jambes plus lourdes en deuxième période après son match européen. Et Lille pourrait profiter de sa fraîcheur physique pour recoller au score en deuxième période. Une belle cote à jouer !

