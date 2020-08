Manchester City s'offre Nathan Aké !

La suite après cette publicité

La révolution est en marche. Cet été, Manchester City doit faire face à un immense chantier. Privé de titre en Premier League, le club mancunien compte bien se rattraper et le mercato sera déterminant. En plus de Leroy Sané, parti au Bayern Munich, et David Silva, les Anglais devraient faire sans Claudio Bravo (fin de contrat), Nicolas Otamendi ou encore John Stones, qui n'entrent pas dans les plans de Pep Guardiola. Un entraîneur qui souhaitait donc recruter un ailier. Et il a déjà été trouvé puisqu'il s'agit de Ferran Torres. Ensuite, outre un latéral gauche, le coach espagnol voulait aussi un voire deux défenseurs centraux.

Plusieurs noms sont ainsi sortis du chapeau ces derniers mois. Kalidou Koulibaly, Pau Torres, Jan Vertonghen, Diego Carlos, Ruben Dias ou encore le polyvalent David Alaba ont été liés aux pensionnaires de l'Etihad Stadium. Il y a quelques jours, la piste menant à Nathan Aké a également été mentionnée dans la presse anglaise. Le Guardian indiquait même le 20 juillet que les discussions étaient très avancées entre les Citizens et le joueur de Bournemouth. Âgé de 25 ans, le Néerlandais a disputé 30 matches, tous en tant que titulaire, avec les Cherries cette saison. Le temps d'inscrire 2 buts et surtout de taper dans l'oeil de nombreux clubs puisque Manchester United, Arsenal et Chelsea étaient sur le coup.

Mais finalement, Manchester City a devancé tout le monde et vient d'officialiser sa signature. «Manchester City a signé le défenseur international néerlandais Nathan Aké de Bournemouth. Aké a signé un contrat de cinq ans, le liant à City jusqu'à l'été 2025.» Après Chelsea, Reading, Watford et donc Bournemouth, le footballeur né en 1995 va découvrir un nouveau club au Royaume-Uni. Un club avec lequel il jouera sur tous les tableaux et où il évoluera sous les ordres d'un Pep Guardiola prêt à livrer une belle bataille lors de l'exercice 2020-21.