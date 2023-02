André Ayew est très courtisé en Premier League

La suite après cette publicité

Libre depuis la résiliation de son contrat avec le club qatari d’Al Sadd cet hiver, André Ayew pourrait bien retrouver la Premier League, comme nous vous le révélions ces derniers jours. En effet, le Daily Mail rapporte ce jeudi qu’Everton, actuel 19e de Premier League, ferait tout pour attirer le Ghanéen librement après un mercato raté sans la moindre arrivée (hormis celle de l’entraîneur Sean Dyche, à la suite du licenciement de Frank Lampard).

Mais pour recruter l’ancien joueur de l’OM, les Toffees devront faire face à une concurrence féroce puisque West Ham et Nottingham Forest sont également à l’affut sur le dossier. Toujours selon la publication britannique, le joueur de 33 ans s’est déjà envolé pour l’Angleterre ce mercredi, alors que son agent devrait rencontrer les dirigeants d’Everton et de Nottingham Forest dans les heures à venir. Les Garibaldis tiendraient actuellement la corde grâce aux bonnes relations entretenues par André Ayew et Steve Cooper, entraîneur qu’il avait connu à Swansea.

À lire

Everton a tenté de recruter Olivier Giroud