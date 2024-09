France - Italie : Gigio Donnarumma évoque ses retrouvailles avec Kylian Mbappé

Gianluigi Donnarumma va retrouver le Parc des Princes, ce vendredi soir, mais pas avec le maillot du Paris Saint-Germain. Le gardien de 25 ans sera sous les couleurs de l’Italie pour affronter la France, dans le cadre de la première journée de la Ligue des Nations. Le portier fera à son ancien coéquipier au PSG, Kylian Mbappé. « Je lui ai dit 'bonjour’, mais aussi à d’autres coéquipiers. Lui et moi avons une bonne relation. On est des amis, mais pour la première fois, on est des rivaux », a-t-il indiqué en conférence de presse, pour Le Parisien.

Le capitaine de la *Squadra Azzurra*, qui a pris une photo avec Mbappé et Dembélé ce jeudi soir dans les vestiaires du Parc des Princes, a également indiqué qu’il a « *déjà donné quelques petits tuyaux à sa défense* » pour défendre sur lui et les autres attaquants des *Bleus* et qu’il s’attendait « *à un très bon accueil* » pour l’ancien numéro 7 de Paris. Reste à voir si le Parc, lieu de ce France Italie , soutiendra le capitaine des Tricolores ou non.