FC Barcelone : Fenerbahçe et José Mourinho ferment la porte à Ansu Fati

Depuis quelques saisons, la carrière d’Ansu Fati est en train de prendre une drôle de tournure. En effet, considéré comme l’un des plus grands espoirs du football mondial après ses débuts retentissants avec le FC Barcelone, l’ailier a perdu de sa superbe au gré de ses blessures en cascade. Une terrible désillusion pour le joueur de 22 ans et le Barça, qui sont encore liés à l’heure où ces lignes sont écrites. Actuellement blessé, le numéro 10 du Barça ne compte que 7 apparitions cette saison et n’est pas considéré comme un titulaire aux yeux d’Hansi Flick.

Dès lors, un départ est plus qu’une hypothèse crédible pour l’international espagnol lors des prochaines périodes de mercato. En revanche, les courtisans ne se bousculent plus au portillon. Pire encore, certains clubs qui étaient chauds sur le dossier se seraient retirés. En effet, à en croire les informations de Marca, Fenerbahce aurait décidé de se retirer de la course menant à l’ailier catalan. José Mourinho ne serait pas vraiment emballé à l’idée de mettre la main sur le joueur de 22 ans.