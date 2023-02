L1 : l’arbitre du choc OM-PSG est connu !

L’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain ne se quittent plus. Au début du mois, les deux équipes se sont affrontées en 1/8e de finale de la Coupe de France. Et ce sont les Phocéens qui se sont imposés à domicile 2 à 1 (8 février). Pratiquement trois semaines plus tard, l’OM et le PSG vont croiser le fer en L1 cette fois-ci.

La suite après cette publicité

Dimanche à l’Orange Vélodrome, les Olympiens, deuxièmes du championnat avec 52 points, auront l’occasion de réduire l’écart avec les Franciliens, leaders avec 57 unités. Pour arbitrer ce choc, c’est Clément Turpin qui a été choisi a annoncé la LFP. Il sera épaulé par Nicolas Danos et Benjamin Pages (arbitres assistants) et Bastien Dechepy (4e arbitre). Eric Wattelier et Cyril Gringore seront, eux, chargés de la VAR.

À lire

PSG : Lionel Messi était à Barcelone