Le Qatar SC annonce l’arrivée de Javier Pastore

Libre de tout engagement depuis la résiliation de son contrat avec Elche, Javier Pastore est sur le point de s’engager avec un nouveau club. En effet, le Qatar SC a annoncé l’arrivée d’El Flaco sur son compte Twitter avec un message assez énigmatique mais qui ne laisse pas de doute sur le joueur en question.

Passé par le Paris Saint-Germain et l’AS Rome, Javier Pastore va donc connaitre un nouveau pays et devrait s’engager dans les prochains jours avec le Qatar SC. Dernièrement, l’Argentin s’est confié sur son départ du club parisien en estimant qu’il n’avait plus le niveau pour rester à Paris.

