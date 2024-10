Barça : Lamine Yamal attendait de corriger le Bayern

Le FC Barcelone tient sa revanche. Ce mercredi soir, le club catalan a écrasé le Bayern Munich (4-1) en Ligue des champions. Un succès acquis grâce à une réalisation de Robert Lewandowski et à une partition exceptionnelle de Raphinha, auteur d’un triplé. Passeur décisif pour le troisième but de l’international brésilien, Lamine Yamal a également fait tourner les têtes des défenseurs bavarois. Après la rencontre, le jeune ailier de 17 ans s’est montré plus que ravi après que ses coéquipiers et lui aient fait tomber leur « bête noire ».

« Nous attendions vraiment le Bayern avec impatience. C’était très important de battre le Bayern cette semaine. Nous nous débrouillons très bien cette saison, mais il y a toujours une incertitude quant à ce qui se passera en Ligue des champions. Nous sommes une grande équipe et nous l’avons montré », a expliqué l’international espagnol à Movistar +, dont les propos ont été relayés par Mundo Deportivo. Place désormais au Clasico pour Lamine Yamal et ses compères, ce samedi face au Real Madrid, au stade Santiago Bernabéu.