Arsenal : gros coup dur pour Mikel Merino

Arrivé il y a trois jours à Arsenal en provenance de la Real Sociedad contre 32 M€, Mikel Merino va devoir attendre un peu avant d’effectuer sa première apparition de la saison. Le milieu de terrain champion d’Europe avec l’Espagne s’est blessé hier à l’entraînement. Il est probablement victime d’une fracture au niveau de l’épaule et va devoir observer un long repos.

«C’est vraiment dommage. Hier, il y a eu une collision et il s’est blessé à l’épaule, précise Mikel Arteta en conférence de presse. Il semble qu’il va être absent pendant quelques semaines. Il était vraiment excité et tout semblait aller pour le mieux. Il a chuté par terre et Gabi (Martinelli) a atterri sur lui. Il semble qu’il ait probablement une petite fracture.»