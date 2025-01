L’AS Monaco pousse pour recruter Jordan Henderson !

L’AS Monaco a besoin d’un milieu de terrain expérimenté. Et on a pu constater hier soir à San Siro que le retour de Denis Zakaria ne pouvait pas tout colmater, tant le club de la Principauté a pris l’eau dans ce secteur du jeu. Alors qu’il avait décidé de miser sur l’ancien Parisien Dina Ebimbé, le prêt du joueur de Francfort a capoté en raison d’une blessure à un mollet qui l’empêchait d’être disponible rapidement. Or, l’ASM souhaite un renfort immédiat.

Il l’a visiblement trouvé en allant chercher en Eredivisie. Comme le rapporte Fabrizio Romano ce jeudi, l’AS Monaco est proche d’un accord pour boucler le transfert de Jordan Henderson, l’international anglais de 34 ans, qui évolue depuis janvier 2024 du côté de l’Ajax Amsterdam. Rappelez-vous, il avait d’abord rallié l’Arabie saoudite et Al Ettifaq à l’issue de son aventure à Liverpool, ce qui avait suscité de nombreuses critiques en Angleterre. Mais il ne s’est pas adapté à son nouvel environnement et a vite souhaité revenir en Europe.

L’Ajax dit non pour l’instant

L’Ajax avait alors saisi l’opportunité de récupérer le milieu de terrain. Jusqu’à ce mois de janvier ? Selon Fabrizio Romano, il s’agirait d’un transfert, avec un contrat jusqu’en 2026 pour Henderson sur le Rocher. Mais selon la presse néerlandaise, et le journal De Telegraaf, les choses ne sont pas aussi simples. En effet, l’AS Monaco aurait bien approché l’Ajax, mais le directeur technique Alex Kroes aurait repoussé fermement l’approche.

Henderson dispose d’un contrat jusqu’en 2026 avec le club néerlandais, qui compte visiblement beaucoup sur lui pour reconquérir le titre de champion (l’Ajax est actuellement deuxième derrière le PSV Eindhoven). Alors, est-ce une simple posture pour faire monter les enchères ? Ou une fin de non-recevoir ? Monaco est en tout cas pressé.