Zoumana Camara a vu de bonnes choses malgré la défaite de Montpellier

Zoumana Camara, l’entraîneur de Montpellier, a analysé la performance de son équipe après la défaite face à l’OM. Il a souligné : « Ils ont essayé de respecter ce qu’on a mis en place, on savait qu’en venant ici, on n’allait pas avoir la maîtrise du jeu. On a essayé d’être compact, de les faire douter, mais pour cela, il ne fallait pas prendre de but. »

Il a ensuite évoqué la première période, mettant en avant des points positifs : « Il y a des bonnes choses dans la première période, on va s’appuyer sur ça. Ça peut être notre verticalité qui n’a pas fonctionné. » Selon lui, les difficultés dans les dernières zones sont un facteur clé de leurs performances actuelles : « Il y a aussi une réalité, on manque d’efficacité dans les dernières zones, défensivement comme offensivement, c’est pour ça qu’on est là où on est. »