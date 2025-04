L1 : l’OM surclasse Montpellier et retrouve la 2e place

Après une lourde défaite à Monaco (0-3), l’OM abordait la réception de Montpellier avec l’obligation de réagir, dans un Vélodrome qui attendait une victoire sans appel face à la lanterne rouge. Les Marseillais, battus à quatre reprises lors de leurs cinq dernières rencontres (hors victoire contre Toulouse 3-2), jouaient gros dans la course à la Ligue des Champions, alors que Lyon n’était plus qu’à un point. Le nul de Monaco face à Strasbourg (0-0) offrait même la possibilité de reprendre la deuxième place en cas de succès. En face, le MHSC, bon dernier avec 15 points, vivait une saison catastrophique. Pour son deuxième match sur le banc, Zoumana Camara devait composer avec un groupe affaibli, privé de Meïté (suspendu), Maksimovic, Sagnan et Issoufou (blessés), tandis que Jullien et Dzodic revenaient tout juste à l’entraînement.

Après une première alerte signée Sainte-Luce (2e), l’OM a rapidement mis le pied sur le ballon. Sur une frappe déviée de Gouiri dans la surface, Greenwood a surgi en extension et a expédié une reprise du gauche sur la transversale (7e). Le danger s’est intensifié dans la foulée : Garcia a été déséquilibré par Ndollo Bille alors qu’il s’apprêtait à entrer dans la surface côté gauche. Greenwood a pris ses responsabilités et a parfaitement exécuté le penalty, croisé du pied droit, prenant Lecomte à contre-pied. Le Vélodrome a explosé dès la 8e minute (1-0). À une vingtaine de mètres, Garcia a ensuite pris sa chance du pied gauche, mais sa frappe bien trop enlevée n’a jamais inquiété Lecomte (22e). Plus tard, Kondogbia a délivré une superbe transversale en direction de Luis Henrique. L’ailier brésilien a parfaitement contrôlé avant de glisser le ballon à Greenwood. Lancé à pleine vitesse, l’attaquant anglais a pris le dessus sur trois défenseurs côté droit et tenté sa chance dans un angle fermé. Lecomte a bien lu la trajectoire et repoussé la tentative d’une main ferme (29e).

Marseille prend le large et retrouve la 2e place

L’OM a largement maîtrisé les débats en première période, affichant 70 % de possession, mais est resté sous la menace d’un éventuel réveil montpelliérain. Malgré cette domination, les Phocéens ont su rester concentrés, ne concédant que peu d’occasions. Au retour des vestiaires, l’OM a immédiatement intensifié la pression. Greenwood a d’abord mis à l’épreuve Lecomte (52e), avant que Rabiot ne tente également de doubler la mise (53e). Après une erreur technique, Greenwood s’est rattrapé en interceptant le ballon dans les pieds d’Omeragic à droite, avant de centrer rapidement vers Merlin. Le piston gauche a repris de l’extérieur du pied gauche, forçant Lecomte à s’arrêter. Quelques minutes plus tard, Gouiri a doublé la mise à la 61e (2-0), après une première tentative de Merlin. Et Marseille n’a pas lâché. Sur le côté droit, Murillo a pénétré dans la surface et a servi un caviar à Greenwood. L’Anglais, lancé, a contrôlé du pied gauche avant de placer une frappe croisée du droit à ras de terre. Lecomte, sans réaction, a été battu sur sa droite, encaissant ainsi le troisième but (68e).

Sur la gauche, Garcia a envoyé un centre vers le premier poteau. Rowe a surgi et, d’une subtile déviation du pied extérieur, a trouvé le fond des filets (74e, 4-0). À la fin de la rencontre, Mincarelli Davin a réduit l’écart pour le club héraultais (86e, 4-1), avant qu’Adrien Rabiot ne scelle le score (90e, 5-1). Grâce à cette victoire, l’OM récupère la deuxième place du championnat avec 55 points, devant Monaco (54 points). Pour Montpellier, en revanche, l’avenir en Ligue 1 s’assombrit. Toujours lanterne rouge, le club file tout droit vers la Ligue 2.