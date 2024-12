Ligue 1 : le PSG s’offre l’OL au terme d’un choc atone

La 15e journée de Ligue 1 prenait fin ce dimanche avec un choc XXL entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais qui sortaient de deux rendez-vous européens victorieux en milieu de semaine. En forme depuis plusieurs mois et invaincus depuis fin septembre, les Gones avaient envie de finir en trombe l’année en Ligue 1 avec un succès de prestige au Parc des Princes. Pour ce faire, Pierre Sage a décidé d’aligner un onze assez remanié avec une attaque Cherki-Mikautadze-Nuamah. De l’autre côté, Luis Enrique décidait d’aligner Lucas Beraldo en défense centrale et choisissait de mettre Désiré Doué sur l’aile gauche à la place de Bradley Barcola. Dès lors, tout était en place pour assister à un choc prometteur. Et finalement, le PSG a parfaitement lancé sa soirée. Alors que Clinton Mata a éloigné le danger sur une tentative dangereuse de Warren Zaïre-Emery (5e), Paris a ouvert le score après une belle inspiration de Désiré Doué. Déposant Ainsley Maitland-Niles sur le côté droit, l’ancien Rennais a pénétré dans la surface avant de servir Ousmane Dembélé en retrait. L’ancien du Barça n’a pas tremblé et a trompé parfaitement Lucas Perri d’une belle frappe croisée (1-0, 8e). En pleine bourre contre des Lyonnais pétrifiés, les Parisiens ont même doublé la mise quelques minutes plus tard. Bénéficiant d’un penalty logique après une obstruction de Tolisso sur Doué, les locaux ont pris le large grâce au sang-froid de Vitinha sur penalty (2-0, 14e). Une entame idéale pour les Parisiens qui ont noyé des Lyonnais qui ont mis du temps à se remettre d’aplomb. Finalement, grâce à la maîtrise technique de Rayan Cherki, l’OL a repris un léger contrôle sur son match. Terminant fort la première période, les visiteurs ont réduit l’écart à la marque juste avant la pause sur une action géniale de Cherki. Trouvé plein axe aux 25 mètres et entouré de trois Parisiens, le numéro 18 rhodanien a trouvé Georges Mikautadze d’un délice de passe cachée. Le Géorgien, en grande confiance, a trompé Donnarumma d’un lob astucieux (2-1, 40e).

Juste avant la pause, l’OL aurait même pu revenir à hauteur mais Jordan Veretout s’est totalement raté face au portier italien du club de la capitale (44e). Une bonne note néanmoins pour les Gones qui ont retrouvé leur football et qui avait de quoi espérer renverser la situation au retour des vestiaires. Finalement, le spectacle n’aura pas été au rendez-vous. Durant une seconde période bien plus poussive et bien moins reluisante, les Lyonnais n’ont pas su montrer ce supplément d’âme. Les Parisiens ont même su se procurer les meilleures opportunités à l’instar d’un but refusé à Désiré Doué suite à une superbe action (52e). Problème, Achraf Hakimi était hors-jeu au début de l’action. Suite à cette nouvelle occasion parisienne, le match s’est éteint. Plus aucune occasion n’a été à signaler des deux côtés et Pierre Sage a même réalisé des choix tactiques particulièrement douteux en faisant sortir son attaque peu après l’heure de jeu. Faisant sortir son métronome Cherki, le tacticien lyonnais a totalement raté son pari tactique et les occasions lyonnaises n’étaient pas assez dangereuses pour remettre les Gones d’aplomb. Se dirigeant vers une défaite durant laquelle ils auront été méconnaissables, les Rhodaniens ont même encaissé un troisième but lorsque Gonçalo Ramos a profité d’une erreur de Lucas Perri pour finir dans le but vide (3-1, 88e). Avec ce but qui a enterré les derniers espoirs lyonnais, le PSG a collectionné une onzième victoire cette saison dans l’élite. Un succès qui lui permet de consolider sa première place en prenant sept points d’avance sur son dauphin, l’Olympique de Marseille. De son côté, l’OL peut avoir des regrets. Sabordé par les choix tactiques assez incompréhensibles de son entraîneur, Lyon n’a pas affiché son visage habituel et met fin à sa série d’invincibilité de neuf matches toutes compétitions confondues.