Real Madrid : grosse inquiétude autour de Jude Bellingham

Auteur d’un exercice 2023/2024 brillant avec le Real Madrid (23 buts et 13 passes décisives en 42 matchs) avec qui il a remporté la Liga et la Ligue des champions, Jude Bellingham pourrait conclure cette saison de la meilleure des manières, en cas de victoire face à l’Espagne, en finale de l’Euro, avec l’Angleterre, ce dimanche. Mais cette longue saison pourrait avoir des conséquences sur le plan physique pour la star anglaise. Selon Relevo, il jouerait depuis plusieurs semaines avec des douleurs au niveau de l’épaule gauche. Son club le sait et se montre inquiet quant à l’inconfort que cela lui procure. Une opération n’est pas à exclure, elle prend même de plus en plus d’ampleur, mais elle mettrait Bellingham sur la touche pour les deux prochains mois. L’équipe médicale du Real prendra sa décision une fois l’Euro terminé.

Toujours d’après le média espagnol, ce souci à l’épaule remonterait au 5 novembre 2023 face au Rayo Vallecano, en Liga, après une mauvaise chute. Jude Bellingham s’était ensuite reposé pendant deux matchs avant de revenir le 26 novembre contre Cadix. Il avait également eu recours des analgésiques pour calmer la douleur. Depuis, il lui arrive de jouer avec une protection sur cette épaule.