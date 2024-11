Coupe du monde 2034 : Amnesty International veut jouer un sale coup à l’Arabie saoudite

Amnesty International veut changer les plans de la FIFA. L’Arabie saoudite est prévue pour être le pays hôte de la Coupe du monde 2034, mais les garanties du Royaume en termes de respect des droits de l’homme font craindre le pire à plusieurs ONG. Notemment à Amnesty International qui a exprimé dans un communiqué conjoint avec Sport & Rights Alliance, une volonté de voir la FIFA réviser la candidature du pays du Golfe.

«L’attribution de la Coupe du monde 2034 à l’Arabie saoudite sans obtenir de garanties crédibles concernant des réformes aura un coût humain réel et prévisible. Les supporters seront victimes de discrimination, des résidents seront expulsés de force, des travailleurs migrants seront exploités et beaucoup mourront. La FIFA doit interrompre le processus jusqu’à la mise en place de protections adéquates en matière de droits humains», a déclaré Steve Cockburn, directeur du programme « droits du travail et sport » de chez Amnesty International, qui ne veut pas revivre le scandale humanitaire engendré par la Coupe du monde au Qatar en 2022.