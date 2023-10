Gianni Infantino annonce que la Coupe du Monde 2034 est promise à l’Arabie saoudite

L’affaire était pratiquement entendue. Le 4 octobre dernier, après avoir officiellement attribué la Coupe du Monde 2030 à six pays (les matches d’ouverture en Argentine, Uruguay et au Paraguay, le reste au trio Portugal-Espagne-Maroc), la FIFA avait inventé les pays membres de la confédération asiatique (AFC) à présenter leur candidature pour l’édition 2034. Ce qu’avait fait le jour même l’Arabie saoudite. Depuis, l’Australie s’était invitée à la fête, avant de se désister ce mardi. Résultat : le pays star du dernier mercato estival avait le champ libre pour rafler la mise, la FIFA ayant annoncé aujourd’hui (dernier jour pour déposer une candidature) n’avoir reçu que le dossier saoudien. Fin du suspens. Le président de l’instance dirigeante du football international, Gianni Infantino, s’est même permis d’officialiser la nouvelle à sa manière, sur son compte Instagram.

«Le plus grand show sur terre sera organisé par le Canada, le Mexique et les États-Unis en 2026 - en Amérique du Nord. Les deux prochaines éditions de la Coupe du Monde de FIFA devraient être accueillies en Afrique (Maroc) et en Europe (Portugal et Espagne) - avec trois matchs de célébration joués en Amérique du Sud (Argentine, Paraguay et Uruguay) - en 2030 et en Asie (Arabie saoudite) en 2034. Trois éditions, cinq continents et dix pays impliqués dans la mise en scène de matchs dans le tournoi - ça rend le football vraiment mondial ! Les processus d’appel d’offres ont été approuvés par consensus via le Conseil de la FIFA - où les six confédérations sont représentées - après un dialogue constructif et une vaste consultation », a-t-il ddéclaré, avant de conclure.

Plus de suspens

« Merci à tous ceux qui ont participé à cet échange positif. Le football unit le monde comme aucun autre sport, et la Coupe du Monde de la FIFA est la vitrine parfaite pour un message d’unité et d’inclusion, tout en fournissant une illustration importante de la façon dont différentes cultures peuvent être ensemble et apprendre et mieux se comprendre. Alors que nous vivons dans un monde de plus en plus divisé et agressif, nous montrons une fois de plus que le football, le sport mondial leader, s’unit comme rien d’autre. Nous avons tous besoin de ces occasions d’unité et les prochaines Coupes du Monde de la FIFA fournissent une force unique pour le bien à cet égard».

Cependant, il convient de rappeler que, même si Infantino a fait cette annonce, l’attribution officielle du Mondial 2034 ne se fera qu’à la fin de l’année 2024. « Comme énoncé dans le règlement de candidature approuvé par le Conseil, l’administration de la FIFA mènera des procédures de candidature et d’évaluation exhaustives pour ces éditions 2030 et 2034 de la Coupe du Monde de la FIFA™. Les hôtes seront désignés lors de Congrès de la FIFA qui devraient avoir lieu d’ici au quatrième trimestre 2024 », peut-on lire sur le site officiel de la FIFA.