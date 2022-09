Reims - Monaco : les compositions sont là

La 8e journée de Ligue 1 offre un duel entre le Stade de Reims et l'AS Monaco. A domicile, les Champenois se présentent en 3-4-2-1 avec Yehvann Diouf dans les cages derrière Andreaw Gravillon, Emmanuel Agbadou et Yunis Abdelhamid. Les rôles de pistons sont assurés par Maxime Busi et Bradley Locko tandis que Dion Lopy et Marshall Munetsi composent le double pivot. Seul en pointe, Folarin Balogun est soutenu par Junya Ito et Arbër Zeneli.

De leur côté, les Asémistes s'articulent en 4-4-2 avec Alexander Nübel comme dernier rempart. Devant lui, Ruben Aguilar, Axel Disasi, Benoît Badiashile et Caio Henrique composent la défense. Aleksandr Golovin, Eliott Matazo, Youssouf Fofana et Maghnes Akliouche se retrouvent au coeur du jeu. Enfin, Wissam Ben Yedder et Breel Embolo sont associés.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Stade de Reims : Diouf - Gravillon, Agbadou, Abdelhamid - Busi, Lopy, Munetsi, Locko - Ito, Zeneli - Balogun

AS Monaco : Nübel - Aguilar, Disasi, Badiashile, Henrique - Golovin, Matazo, Fofana, Akliouche - Ben Yedder, Embolo