Bordeaux : sous pression, Vladimir Petkovic évoque sa situation avec humour

Dix-septièmes de Ligue 1, les Girondins de Bordeaux se sont montrés particulièrement actifs au cours du mercato hivernal, et ce afin de renforcer un effectif plus que friable depuis le début de la saison. Résultat ? Après les arrivées de Marcelo Guedes, Anel Ahmedhodzic, Danylo Ignatenko ou encre Josuha Guilavogui, Vladimir Petkovic dispose d'un groupe «plus équilibré derrière et au milieu», comme il l'a d'ailleurs indiqué, ce vendredi en conférence de presse. Sur la sellette depuis plusieurs semaines malgré un dernier succès arraché contre Strasbourg (4-3), le coach des Girondins sait par ailleurs qu'il sera, une nouvelle fois, très attendu lors du déplacement sur la pelouse du Stade de Reims, dimanche à 15 heures.

Une situation délicate pour laquelle le principal intéressé, qui préfère cependant ironiser : «c'est beau d'avoir les projecteurs sur soi, on se sent comme une star d'Hollywood», a ainsi plaisanté le Suisse. Une prise de hauteur qui ne l'empêche pas d'être bien conscient de l'urgence de la situation : «les dirigeants ne m'ont rien demandé de spécial mais tout le monde s'attend à plus. En tant que responsable de l'équipe, on attend de moi à ce que je porte ces ambitions, que je les transpose sur le terrain et que je mène l'équipe plus haut au classement», a-t-il d'ailleurs conclu.