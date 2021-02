La vie sans Neymar et Angel Di Maria, le Barça et Lionel Messi, Kylian Mbappé : Mauricio Pochettino balaye l'actualité chaude du PSG

La suite après cette publicité

C'était la nouvelle de ce jeudi, Neymar (29 ans) sera absent pour le 8e de finale aller de Ligue des Champions à Barcelone. Un coup dur pour le Paris SG et Mauricio Pochettino. Interrogé longuement au micro de Onda Cero ce jeudi soir, l'Argentin en a évidemment parlé. «Neymar est fait pour ce genre de matches et c'est pour ça qu'il est très affecté. Neymar est très triste, il avait très envie de revenir à Barcelone, de jouer contre le Barça, il aime beaucoup cette compétition, c'est une grande perte pour nous», a-t-il confié.

Le technicien a ensuite défendu son n° 10 face aux critiques et à ceux qui le taxent de provocateur. «L'engagement et la motivation de Neymar sont énormes. Neymar prend du plaisir ballon au pied, c'est comme ça qu'il joue au football, ce n'est pas de la provocation. Il est comme ça aux entraînements aussi. Il aime le football. Son jeu fait que Neymar prend souvent trop de tacles, c'est sa manière de jouer, peut-être que les arbitres devraient avoir plus de bon sens et le protéger un peu plus», a-t-il lancé, ne sachant pas encore s'il autoriserait le Brésilien à rentrer au pays pour se soigner.

Un défi collectif

«Je ne sais pas si Neymar demandera à aller au Brésil pendant sa convalescence, cela dépendra du service médical. Les concessions pour que les joueurs changent d'air sont parfois nécessaires pour une récupération plus rapide», a-t-il expliqué. Le natif de Mogi das Cruzes n'est pas le seul absent de marque côté PSG pour l'affiche au Camp Nou. Angel Di Maria (32 ans), touché à la cuisse, manquera lui aussi ce grand rendez-vous. «Perdre Neymar et Di Maria, c'est un contretemps important, mais nous devons nous adapter. Je suis une personne optimiste et cela est un défi pour l'équipe», a-t-il lâché, comptant sur le collectif et un certain Kylian Mbappé (22 ans).

«Mbappé est un joueur avec une puissance et une vitesse énormes qui peuvent dévaster n'importe quelle défense», a-t-il détaillé. Il faudra au moins cela pour rivaliser avec le FC Barcelone de Lionel Messi. Un adversaire que le coach parisien connaît sur le bout des doigts. «Je regarde toutes les équipes depuis plus d'un an, alors, oui, j'ai étudié le Barça. Messi est une machine, un animal compétitif», a-t-il conclu. Rendez-vous mardi soir.