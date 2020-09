Le PSG entre en scène pour Arkadiusz Milik et Diego Costa

Le mercato de toutes les frustrations. Pour l'instant, Arkadiusz Milik passe de déception en déception sur le marché des transferts. D'abord annoncé comme le remplaçant de Gonzalo Higuain à la Juventus, l'attaquant avait même un accord contractuel avec les Bianconeri. Seulement, Naples s'est montré trop gourmand pour le lâcher à un concurrent en Serie A, à un an de la fin de son contrat, et le Polonais est finalement resté au San Paolo.

Quelques semaines plus tard, c'est à l'AS Roma qu'il devait rebondir, pour remplacer Edin Dzeko, en partance pour... la Juve. Mais là encore, tout a capoté. La Vieille Dame a finalement opté pour Alvaro Morata, un ancien de la maison, prêté avec option d'achat par l'Atlético de Madrid, entraînant un statu quo pour les deux autres buteurs.

Le PSG s'invite dans la danse pour Milik et Costa

Seulement, avec l'arrivée de Victor Osimhen, Milik, lui, sait qu'il ne jouera pas ou peu cette saison en Serie A. Le natif de Tychy, auteur de 38 réalisations en 93 apparitions en championnat sous le maillot napolitain, souhaite donc toujours trouver une porte de sortie d'ici le 5 octobre. Et selon le Corriere dello Sport, le Paris SG est entré en scène pour le buteur de 26 ans, également sondé par Tottenham et l'Atlético de Madrid. Thomas Tuchel réclame à corps et à cris de nouveaux joueurs.

Et si l'attaque n'est pas forcément un secteur prioritaire, les départs d'Edinson Cavani et Eric Maxim Choupo-Moting, libres, n'ont pas été compensés et le jeune et prometteur Arnaud Kalimuendo devrait lui être prêté pour gagner en temps de jeu. L'option Milik a donc peut-être germé dans l'esprit de Leonardo, friand de coups en Italie. Reste à savoir si le directeur sportif parisien aura les moyens financiers d'aller au bout de cette idée, Naples se montrant inflexible sur le prix de départ de son goleador, au moins 20 M€.

Dans le même temps, en Espagne, As assure que le club de la capitale est également sur les traces de Diego Costa. L'international espagnol de 31 ans pourrait être libéré de sa dernière année de contrat par l'Atlético de Madrid et son agent Jorge Mendes l'a proposé à Leo, qui pourrait se laisser séduire. Ça pourrait bien bouger en attaque au PSG !