La Juve veut arracher Arkadiusz Milik au Napoli

En France, le marché des transferts entre clubs hexagonaux a ouvert ses portes ce lundi. En Italie, les dates du 1er septembre, pour l'ouverture et du 5 octobre, pour la fermeture, ont été retenues. Par conséquent, les formations y voient un peu plus clair, en attendant les dates définitives pour le monde que devra donner la Fédération internationale de football (FIFA). Mais cela n'empêche pas les formations de discuter et de se mettre d'accord.

Ainsi, la Juventus travaille sur plusieurs fronts. L'avenir de Gonzalo Higuain semble en suspens, même si l'Argentin, à qui il reste un an de contrat, semble poussé vers la sortie, tandis que celui de son compatriote, Paulo Dybala, semble en passe d'être réglé. La Vieille Dame commence donc à réfléchir à l'opportunité de recruter un avant-centre afin de pallier le départ de Pipita. Outre un prêt de Luka Jovic (Real Madrid), les Turinois songeraient à Arkadiusz Milik, l'avant-centre international polonais du Napoli.

Naples veut le prolonger

Peu en verve cette saison, l'attaquant de 26 ans est en fin de contrat en 2021, une bonne affaire donc pour la Juve, souvent friande de ce genre d'opportunité. Même s'il existe une volonté de son club de le prolonger, le directeur sportif napolitain a éclairci les choses. « S'il ne veut pas rester, il ira sûrement sur le marché et nous chercherons un autre attaquant de haut niveau. Bien sûr, nous avons déjà quelques idées. Le travail sur le marché se fait en étroite collaboration avec Rino Gattuso », a ainsi déclaré récemment Cristiano Giuntoli.

Mais une nouvelle est venue de l'autre côté des Alpes. Selon les informations de la Rai Sport, le joueur aurait trouvé un accord contractuel avec les Bianconeri pour la saison prochaine. Il faut maintenant négocier avec le Napoli, qui au départ demandait au moins 50 millions d'euros pour son goleador gaucher aux 33 buts inscrits sur les deux dernières saisons. Inutile de dire que la Juventus compte bien profiter de sa situation contractuelle pour le ravir à un prix tout doux.