OM : Jérôme Rothen a encore des doutes sur Igor Tudor

Igor Tudor a réalisé une interview remarquée dans l’Équipe ce mercredi. Si l’entraîneur croate est revenu sur les cas Vitinha ou Dimitri Payet, ce dernier s’est également exprimé sur sa méthode qu’il a mis en place depuis son arrivée dans la cité phocéenne. Dans son émission, Rothen s’enflamme sur RMC, Jérôme Rothen a réagi à l’entretien du coach de 44 ans.

S’il a bien aimé que l’ancien stratège de l’Hellas Vérone dévoile sa vision du jeu, l’ex-milieu du PSG émet encore des doutes sur sa régularité. « Il a du mal à faire son autocritique. Sa méthode est bonne, il a ses idées, mais il devrait se raviser sur certaines choses pour faire des matchs complets et que l’équipe soit un peu plus régulière sur 90 minutes. Et peut-être que lui sera plus régulier sur plusieurs années ».

