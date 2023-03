OM : Igor Tudor annonce la couleur pour Vitinha

La suite après cette publicité

Arrivé cet hiver contre la somme de 32 M€ en provenance de Braga (un prix record pour l’OM, ndlr), Vitinha peine, pour le moment, à se frayer une place dans le onze marseillais. L’attaquant de 23 ans, qui n’a participé qu’à 65 minutes de jeu en Ligue 1 depuis son arrivée, devrait toutefois se voir offrir des minutes en cette fin de saison. Interrogé par [L’Équipe](https://www.lequipe.fr/Football/Article/Igor-tudor-entraineur-de-l-om-dans-mon-football-il-faut-courir/1388458) au sujet de son joueur, Igor Tudor a donné quelques indices sur ce qu’il envisageait d’élaborer autour de lui.

«Cette saison, on en a recruté beaucoup et on s’est un peu trompé, je trouve. On peut toujours faire mieux, on peut les faire progresser. En janvier, on a pris (Ruslan) Malinovski, l’expérience, Azzedine (Ounahi) et Vitinha, deux joueurs plus jeunes, a-t-il relevé, avant d’évoquer plus en profondeur le profil de Vitinha. C’est un Championnat très différent du Portugal. Lui, c’est un finisseur, qui termine les actions, qui est dans la surface, qui frappe. On va essayer de le faire jouer quelques matches avec Sanchez derrière lui, pour voir.»

